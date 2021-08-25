***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 10:48
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960368
BIST
10:451.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:458,3856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:459,8482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0450
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:45483,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,40
|Açılış
|: 483,36
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|6.539.691
|% 9,13
|
|KTSKR
|58,90
|18.580.194
|% 9,07
|
|GESAN
|26,86
|244.973.213
|% 8,05
|
|KLNMA
|21,42
|122.865
|% 6,57
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|AGYO
|4,32
|10.785.170
|% -5,05
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,65
|497.745.947
|% 1,05
|
|BRLSM
|12,88
|320.288.357
|% 6,36
|
|GESAN
|26,86
|244.973.213
|% 8,05
|
|THYAO
|12,87
|240.467.082
|% 0,47
|
|PETKM
|6,10
|186.852.451
|% 0,99
|
|GARAN
|9,65
|497.745.947
|% 1,05
|
|ODAS
|1,44
|57.158.003
|% 0,70
|
|PETKM
|6,10
|186.852.451
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,60
|68.986.734
|% 0,78
|
|BRLSM
|12,88
|320.288.357
|% 6,36
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3827
|8,3856
|% -0,14
|
|Euro
|9,8448
|9,8482
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4616
|11,5191
|% -0,27
|
|Frank
|9,1308
|9,1858
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,21
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,51
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|