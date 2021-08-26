***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 10:03
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960512
BIST
12:211.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:218,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:219,8670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:21480,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,29
|Açılış
|: 480,49
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.896
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|CANTE
|13,87
|86.600.699
|% 8,44
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.410.369
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.559.099
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.071.587
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,26
|281.119.421
|% -7,10
|
|AYCES
|57,95
|1.060.772
|% -6,76
|
|THYAO
|12,79
|692.841.325
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|474.071.587
|% -9,95
|
|GARAN
|9,51
|450.032.764
|% -0,21
|
|MRGYO
|1,16
|292.537.844
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,26
|281.119.421
|% -7,10
|
|MRGYO
|1,16
|292.537.844
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|113.262.677
|% 1,36
|
|THYAO
|12,79
|692.841.325
|% 2,32
|
|GARAN
|9,51
|450.032.764
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,56
|119.801.305
|% 0,39
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3649
|8,3706
|% -0,01
|
|Euro
|9,8606
|9,8670
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,4624
|11,5199
|% -0,17
|
|Frank
|9,0938
|9,1486
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2256
|2,2368
|% 0,06
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,22
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.171
|3.250
|-17,67
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,54
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|