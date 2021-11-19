***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 17:23
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978772
BIST
17:161.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:1611,0907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0547
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:1612,5535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0111
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:16662,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,80
|Açılış
|: 662,29
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.221.045
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.474.953
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.655.922
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|97.102.276
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,99
|467.516.939
|% -9,80
|
|DOCO
|935,10
|60.050.704
|% -7,93
|
|PGSUS
|93,50
|397.650.070
|% -7,43
|
|TAVHL
|27,86
|296.809.467
|% -6,20
|
|THYAO
|17,15
|2.314.337.679
|% -4,72
|
|KRDMD
|8,31
|2.140.732.795
|% 5,99
|
|GARAN
|12,19
|1.755.413.814
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,56
|1.461.051.982
|% -1,11
|
|SISE
|11,22
|1.242.646.339
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,56
|1.461.051.982
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,31
|2.140.732.795
|% 5,99
|
|ODAS
|1,59
|329.888.328
|% 2,58
|
|TSKB
|1,55
|285.860.355
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|185.843.101
|% -0,93
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0736
|11,0855
|% 0,45
|
|Euro
|12,5344
|12,5484
|% -0,13
|
|Sterlin
|14,8716
|14,9462
|% 0,09
|
|Frank
|11,9203
|11,9921
|% 0,32
|
|Riyal
|2,9465
|2,9613
|% 0,41
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-5,60
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,82
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.356
|4.467
|-17,94
|
|Yarım
|2.105
|2.161
|-8,68
|
|Çeyrek
|1.056
|1.080
|-4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|-2,49
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:31ALKA
Yüzde 4.40 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 993 adet işlem
-
17:29EGEPO
Yüzde 5.08 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 380, 953 adet işlem
-
17:28ENJSA
Yüzde 4.53 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 580, 982 adet işlem
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 54 kaybederek (% -0.16 ) 1, 543
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, RALYH, BERA, SELGD, PRKAB, FRIGO, DOBUR, TETMT, PENTA, DITAS