***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:59
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979165
BIST
13:261.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 24,57
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:2612,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 8,60%
|| 0,9812
|Açılış
|: 12,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:2613,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 8,91%
|| 1,1427
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:26710,90
En Yüksek
|Değişim
|: 7,33%
|| 48,56
|Açılış
|: 711,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:26
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.969.889
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.652.070
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.749.897
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|47.596.064
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.708.335
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|109.225.512
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,49
|638.248.931
|% -8,59
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,71
|2.234.958.800
|% 4,69
|
|SISE
|11,93
|2.169.862.101
|% 6,42
|
|GARAN
|11,82
|1.827.797.139
|% -1,01
|
|EREGL
|23,04
|1.429.834.831
|% 6,86
|
|THYAO
|18,05
|1.142.891.620
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,49
|907.620.186
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,71
|2.234.958.800
|% 4,69
|
|ODAS
|1,58
|386.554.341
|% -3,66
|
|SISE
|11,93
|2.169.862.101
|% 6,42
|
|GARAN
|11,82
|1.827.797.139
|% -1,01
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3050
|12,3874
|% 8,60
|
|Euro
|13,8555
|13,9652
|% 8,91
|
|Sterlin
|16,4118
|16,4941
|% 7,76
|
|Frank
|13,1667
|13,2460
|% 8,12
|
|Riyal
|3,2709
|3,2873
|% 7,90
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,65
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,73
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.655
|4.785
|338,29
|
|Yarım
|2.250
|2.314
|163,64
|
|Çeyrek
|1.128
|1.157
|81,82
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-0,92
|