***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:48
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985792
BIST
16:451.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:4511,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -7,27%
|| -0,8861
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:4512,8063
En Yüksek
|Değişim
|: -7,47%
|| -1,0338
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:45670,83
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -36,96
|Açılış
|: 670,83
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PENTA
|359,70
|32.234.980
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.344.344
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|38.899.260
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|GSDHO
|2,70
|208.627.383
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.368.428
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.430.055
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.653.692
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,85
|3.407.674.332
|% -0,25
|
|SISE
|12,90
|2.652.065.822
|% -2,86
|
|EREGL
|25,56
|2.108.669.065
|% 0,47
|
|THYAO
|19,09
|1.622.314.426
|% 1,11
|
|KRDMD
|9,07
|1.568.927.557
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,57
|1.488.386.960
|% 2,59
|
|GARAN
|11,85
|3.407.674.332
|% -0,25
|
|SISE
|12,90
|2.652.065.822
|% -2,86
|
|DOHOL
|2,76
|497.047.608
|% -0,72
|
|KRDMD
|9,07
|1.568.927.557
|% -2,47
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2066
|11,3038
|% -7,27
|
|Euro
|12,7085
|12,8063
|% -7,47
|
|Sterlin
|15,4860
|15,5636
|% -4,73
|
|Frank
|12,5535
|12,6292
|% -5,03
|
|Riyal
|3,0798
|3,0953
|% -4,93
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,02
|
|Altın Gr.
|668
|668
|-39,89
|
|Cumhuriyet
|4.360
|4.426
|-479,00
|
|Tam
|4.366
|4.513
|-425,15
|
|Yarım
|2.110
|2.183
|-205,66
|
|Çeyrek
|1.058
|1.091
|-102,83
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,50
|8,52
|-0,44
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,15
|