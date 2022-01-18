***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 11:58
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994843
BIST
13:162.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -16,88
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
13:1613,5310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0935
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:1615,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1083
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:16787,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,42
|Açılış
|: 787,76
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EMNIS
|28,62
|565.932
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|1.859.504
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|953.896
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|1.011.754
|% 9,79
|
|KRSTL
|5,24
|56.708.601
|% 9,62
|
|PKENT
|329,10
|50.496.565
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,19
|40.199.067
|% -9,90
|
|KUTPO
|101,90
|85.269.801
|% -9,02
|
|DOBUR
|95,35
|8.424.491
|% -7,43
|
|PRKAB
|52,70
|87.777.048
|% -5,89
|
|THYAO
|27,66
|1.788.704.312
|% -2,19
|
|KRDMD
|12,66
|1.327.644.526
|% -0,78
|
|GARAN
|11,98
|1.119.776.962
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|966.543.467
|% 0,99
|
|EREGL
|30,26
|929.576.962
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,07
|966.543.467
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,49
|367.588.211
|% -0,80
|
|HALKB
|5,60
|660.995.719
|% 2,75
|
|KRDMD
|12,66
|1.327.644.526
|% -0,78
|
|AKBNK
|7,74
|793.577.992
|% -0,13
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5232
|13,5357
|% 0,73
|
|Euro
|15,4223
|15,4382
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,3812
|18,4734
|% 0,57
|
|Frank
|14,7303
|14,8191
|% 0,64
|
|Riyal
|3,5962
|3,6142
|% 0,73
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-8,32
|
|Altın Gr.
|787
|788
|1,44
|
|Cumhuriyet
|5.230
|5.309
|10,00
|
|Tam
|5.205
|5.337
|7,06
|
|Yarım
|2.516
|2.582
|3,42
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,52
|87,52
|1,04
|