***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2022 14:02
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995618
BIST
17:031.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,05
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:0313,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0450
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:0315,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1195
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2635
En Düşük
15,0961
17:03793,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,16
|Açılış
|: 793,14
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:03
|LINK
|33,44
|27.750.832
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.465
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.815.239
|% 9,92
|
|ERCB
|50,70
|55.624.869
|% 9,36
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.096.813
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.520.652.843
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,18
|2.464.949.459
|% -3,72
|
|SISE
|13,86
|1.411.204.158
|% 0,51
|
|GARAN
|11,90
|1.344.983.132
|% -0,34
|
|PETKM
|8,76
|1.239.219.093
|% -1,13
|
|YKBNK
|4,02
|1.076.716.981
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,18
|2.464.949.459
|% -3,72
|
|EKGYO
|2,39
|417.177.872
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.239.219.093
|% -1,13
|
|TSKB
|1,56
|196.485.730
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4176
|13,4217
|% 0,34
|
|Euro
|15,2375
|15,2635
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,1244
|18,2153
|% 0,10
|
|Frank
|14,6295
|14,7176
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5607
|3,5785
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,61
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,45
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-3,60
|
|Yarım
|2.531
|2.598
|-1,75
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,80
|87,80
|-0,58
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 24, 434.00 milyon TL de
-
17:15Z30EA
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 26.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA
-
17:12
HLGYO, KONTR, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında