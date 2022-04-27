***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:28
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024186
BIST
12:392.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,73
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.402
12:3914,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8267
En Düşük
14,7775
12:3915,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:39904,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,27
|Açılış
|: 904,09
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:38
|UFUK
|25,96
|1.432.421
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.656.726
|% 9,96
|
|ACSEL
|47,28
|48.321.957
|% 9,65
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|LIDER
|23,32
|239.378.345
|% 8,87
|
|EUHOL
|2,55
|38.575.850
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,30
|52.529.799
|% -6,77
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|PEGYO
|1,37
|5.032.223
|% -4,86
|
|TSPOR
|5,54
|155.426.546
|% -4,81
|
|THYAO
|38,96
|1.661.385.743
|% -0,36
|
|KRDMD
|14,55
|999.806.158
|% -0,68
|
|EREGL
|33,44
|966.646.644
|% 1,09
|
|ASELS
|25,02
|817.906.074
|% -2,27
|
|YKBNK
|4,85
|817.143.966
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,58
|528.999.203
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,85
|817.143.966
|% -1,82
|
|ODAS
|2,36
|267.003.190
|% -0,42
|
|TSKB
|1,86
|167.127.587
|% -2,62
|
|DOHOL
|3,36
|236.527.088
|% -1,47
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8267
|% 0,19
|
|Euro
|15,7361
|15,7478
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,5934
|18,6866
|% 0,24
|
|Frank
|15,3114
|15,4036
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9390
|3,9587
|% 0,17
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,49
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.103
|-33,00
|
|Tam
|5.984
|6.133
|-35,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|-17,02
|
|Çeyrek
|1.451
|1.483
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,91
|