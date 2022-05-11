***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 10:10
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029055
BIST
10:132.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,05
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:1315,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0627
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:1316,1897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1072
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:13908,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,95
|Açılış
|: 908,37
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ULUUN
|10,38
|14.253.017
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.130.606
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.159.912
|% 9,74
|
|OTTO
|38,00
|150.860
|% 5,85
|
|ARSAN
|4,32
|16.411.083
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|10.534.888
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|594.036
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|6.284.109
|% -9,94
|
|ETILR
|8,39
|4.836.707
|% -7,90
|
|KRDMD
|16,54
|331.553.982
|% -0,18
|
|THYAO
|42,46
|243.789.123
|% 0,62
|
|SAHOL
|20,96
|220.425.813
|% 2,24
|
|EREGL
|34,64
|171.698.853
|% 0,06
|
|SISE
|20,04
|167.649.241
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|120.244.197
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,75
|82.689.887
|% -0,72
|
|KRDMD
|16,54
|331.553.982
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,48
|73.526.488
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,84
|64.444.366
|% -0,21
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3002
|15,3100
|% 0,42
|
|Euro
|16,1794
|16,2028
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,8091
|18,9034
|% 0,34
|
|Frank
|15,3327
|15,4251
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0644
|4,0848
|% 0,16
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,24
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,39
|
Seans Raporu
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