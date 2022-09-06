***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060343
BIST
10:583.436
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 77,13
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
10:5818,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2338
En Düşük
18,1962
10:5818,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0876
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2140
En Düşük
18,0825
10:581.005,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.005,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:56
|INVEO
|18,59
|77.170.583
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|20.794.161
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|5.307.157
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|42.484.731
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|8.145.247
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.217.180
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|PRKME
|13,65
|35.032.289
|% -6,38
|
|DYOBY
|19,54
|24.235.431
|% -6,06
|
|YKBNK
|8,22
|2.957.939.600
|% 1,36
|
|EREGL
|33,10
|2.768.878.859
|% 6,84
|
|KRDMD
|13,96
|2.128.571.000
|% 8,39
|
|AKBNK
|14,98
|1.663.471.270
|% 5,57
|
|SISE
|26,56
|1.628.266.812
|% 3,19
|
|YKBNK
|8,22
|2.957.939.600
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,46
|1.417.254.445
|% 1,83
|
|KRDMD
|13,96
|2.128.571.000
|% 8,39
|
|AKBNK
|14,98
|1.663.471.270
|% 5,57
|
|ISCTR
|10,10
|949.853.261
|% 4,77
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2220
|18,2373
|% 0,12
|
|Euro
|18,1749
|18,1854
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0717
|21,1774
|% 0,69
|
|Frank
|18,5422
|18,6539
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,04
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.774
|6.833
|21,00
|
|Yarım
|3.300
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,15
|
|B. Petrol
|95,59
|95,59
|-0,15
|
Seans Raporu
10:56
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11:11KRDMB
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11:08KRDMD
Yüzde 8.77 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 429, 620 adet işlem