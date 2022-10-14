***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 10:17
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072013
BIST
12:473.615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 61,79
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4718,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4718,0873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0584
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:47988,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,11
|Açılış
|: 988,29
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:45
|PENTA
|440,00
|13.803.680
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|321.634.284
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,00
|60.441.135
|% 9,88
|
|MOBTL
|2,87
|137.660.183
|% 9,13
|
|AEFES
|49,30
|142.845.486
|% 8,40
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|683.267.717
|% -5,42
|
|DURDO
|32,58
|9.373.894
|% -3,55
|
|SILVR
|25,86
|7.989.301
|% -3,44
|
|DNISI
|7,64
|27.005.866
|% -3,41
|
|THYAO
|89,45
|2.465.400.253
|% 1,65
|
|AKBNK
|13,47
|1.456.908.773
|% 3,54
|
|YKBNK
|8,73
|1.421.142.286
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,46
|1.352.035.915
|% 2,92
|
|SASA
|86,70
|1.226.224.560
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,20
|702.152.638
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,73
|1.421.142.286
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,46
|1.352.035.915
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,47
|1.456.908.773
|% 3,54
|
|ODAS
|8,53
|682.389.419
|% 4,79
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,5882
|% 0,26
|
|Euro
|18,0792
|18,0912
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8779
|20,9826
|% -0,44
|
|Frank
|18,4599
|18,5711
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,14
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-12,29
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.671
|6.731
|-59,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-0,77
|