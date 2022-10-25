***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:03
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073801
BIST
11:023.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,17
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
11:0218,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:0218,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:02984,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,41
|Açılış
|: 984,92
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TSPOR
|4,95
|237.790.981
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.522.802
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|17.519.066
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|110.819.215
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|CONSE
|7,38
|208.112.531
|% -9,89
|
|PENTA
|64,05
|57.021.227
|% -9,60
|
|SMRTG
|64,80
|101.349.963
|% -8,54
|
|YEOTK
|48,68
|51.725.245
|% -8,50
|
|GESAN
|145,60
|318.502.644
|% -7,85
|
|THYAO
|100,90
|1.906.674.429
|% 1,41
|
|SASA
|106,90
|912.463.977
|% 6,90
|
|EKGYO
|4,70
|737.536.177
|% 1,51
|
|EREGL
|30,88
|734.301.541
|% 1,31
|
|YKBNK
|9,53
|715.956.330
|% 1,71
|
|EKGYO
|4,70
|737.536.177
|% 1,51
|
|TSKB
|3,08
|303.033.984
|% 6,21
|
|SKBNK
|2,06
|183.772.308
|% 4,04
|
|YKBNK
|9,53
|715.956.330
|% 1,71
|
|IHLAS
|0,67
|35.119.662
|% -2,90
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6132
|% 0,16
|
|Euro
|18,3732
|18,3880
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9515
|21,0565
|% 0,17
|
|Frank
|18,4812
|18,5926
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% 0,10
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,41
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.632
|6.737
|-32,00
|
|Yarım
|3.232
|3.289
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,85
|90,85
|-0,36
|