***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:55
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080482
BIST
17:444.698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 41,38
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4418,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4419,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0695
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:441.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.061,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:44
|CONSE
|11,44
|382.054.921
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|152.854.002
|% 9,99
|
|ORGE
|31,26
|161.644.517
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.346.699
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.781.659
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,50
|9.433.654.377
|% -3,21
|
|YKBNK
|11,30
|8.142.612.802
|% 4,73
|
|ISCTR
|10,18
|6.772.981.464
|% 4,62
|
|AKBNK
|16,99
|6.472.810.682
|% 4,94
|
|EREGL
|37,22
|5.598.984.615
|% -1,01
|
|YKBNK
|11,30
|8.142.612.802
|% 4,73
|
|ISCTR
|10,18
|6.772.981.464
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,40
|1.433.989.221
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,60
|3.117.767.865
|% 0,72
|
|TSKB
|3,39
|1.743.751.929
|% 3,99
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6165
|% 0,08
|
|Euro
|19,3341
|19,3409
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,07
|
|Frank
|19,6800
|19,7985
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.062
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.430
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,09
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,34
|
Seans Raporu
17:44
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