***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:46
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099977
BIST
10:374.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,76
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.918
10:3718,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:3720,1987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:371.136,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.136,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SDTTR
|56,65
|3.049.866
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|849.465
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,68
|29.876.205
|% 7,41
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|POLTK
|1.737,60
|17.766.754
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|35.747.238
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,26
|83.075.777
|% -9,15
|
|KONYA
|3.078,40
|27.772.833
|% -8,97
|
|THYAO
|131,90
|1.952.750.164
|% 0,53
|
|EREGL
|38,00
|1.022.531.914
|% 0,37
|
|ASELS
|57,50
|955.651.224
|% -1,12
|
|TUPRS
|477,60
|786.956.395
|% 0,48
|
|KRDMD
|18,12
|757.956.551
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,49
|720.483.077
|% -0,12
|
|KATMR
|2,22
|138.077.901
|% -4,31
|
|YKBNK
|9,51
|466.624.327
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,12
|757.956.551
|% -0,11
|
|AKBNK
|16,94
|656.518.498
|% -0,53
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7837
|% 0,05
|
|Euro
|20,1894
|20,2028
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7951
|22,9094
|% 0,22
|
|Frank
|20,3156
|20,4380
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,02
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.693
|7.757
|22,00
|
|Yarım
|3.737
|3.795
|11,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,16
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,57
|