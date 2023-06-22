***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2023 15:09
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161193
BIST
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15:125.326
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 139,42
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.328
15:1224,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,6250
|Açılış
|: 23,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1226,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,7441
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:121.500,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 36,01
|Açılış
|: 1.500,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:12
|FORTE
|23,58
|77.662.077
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.139.740
|% 9,90
|
|GSDDE
|7,45
|12.180.810
|% 9,56
|
|BMSTL
|48,88
|68.933.294
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|UFUK
|62,65
|2.890.236
|% -6,77
|
|IZINV
|25,88
|29.228.524
|% -6,57
|
|BURVA
|69,00
|27.672.202
|% -6,12
|
|THYAO
|178,90
|7.949.220.983
|% 5,61
|
|AKBNK
|18,81
|4.830.107.980
|% -2,59
|
|YKBNK
|12,22
|3.528.792.971
|% -1,85
|
|GARAN
|29,52
|3.005.825.098
|% -1,93
|
|ISCTR
|12,89
|2.300.111.501
|% -1,60
|
|YKBNK
|12,22
|3.528.792.971
|% -1,85
|
|AKBNK
|18,81
|4.830.107.980
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,89
|2.300.111.501
|% -1,60
|
|EKGYO
|6,68
|792.066.395
|% 2,45
|
|GARAN
|29,52
|3.005.825.098
|% -1,93
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.497
|32,15
|
|Cumhuriyet
|9.816
|9.964
|251,00
|
|Tam
|9.728
|10.014
|264,02
|
|Yarım
|4.692
|4.899
|128,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.450
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,58
|0,40
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-1,50
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, THYAO, KOZAL
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 03 artarak (% 2.63 ) 4, 797