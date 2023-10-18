***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2023 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207361
BIST
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12:177.974
En Düşük
|Değişim
|: -1,74%
|| -141,22
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:1728,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0765
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:1729,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0888
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:171.746,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.746,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:15
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|169.983.623
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.106.648
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.762.028
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.143.747
|% -47,15
|
|ADEL
|460,40
|40.643.788
|% -6,99
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|BRSAN
|928,00
|2.426.873.898
|% -5,64
|
|THYAO
|220,00
|2.489.726.281
|% -2,27
|
|BRSAN
|928,00
|2.426.873.898
|% -5,64
|
|TUPRS
|140,50
|1.655.188.931
|% -2,70
|
|ENJSA
|55,30
|1.230.618.690
|% 0,00
|
|ASELS
|40,96
|1.114.268.795
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,09
|813.390.465
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,44
|625.612.680
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,13
|86.951.029
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|207.419.960
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,56
|518.541.837
|% 1,06
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0060
|28,0117
|% 0,28
|
|Euro
|29,6519
|29,6676
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,0764
|34,2472
|% 0,36
|
|Frank
|31,0467
|31,2337
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|16,83
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|18,09
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.791
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.914
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|2,13
|