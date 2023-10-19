***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2023 12:01
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207672
BIST
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13:407.952
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 108,95
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.952
13:4028,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0191
|Açılış
|: 28,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
13:4029,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1133
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
13:401.756,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.756,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MEKAG
|44,24
|4.176.212
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|28.234.122
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.220.646
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|121.293.358
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|188.819.949
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|7.582.697
|% -10,00
|
|AYCES
|550,00
|70.575.594
|% -8,35
|
|KLNMA
|37,44
|9.996.264
|% -8,10
|
|SNPAM
|55,80
|298.967
|% -6,84
|
|DIRIT
|7,61
|208.062
|% -5,82
|
|THYAO
|219,60
|2.956.919.822
|% 1,43
|
|TUPRS
|138,30
|2.730.427.402
|% -2,05
|
|BRSAN
|976,50
|1.984.681.571
|% 5,23
|
|PETKM
|21,92
|1.904.549.388
|% 1,76
|
|ASELS
|41,40
|1.501.852.055
|% 4,28
|
|ZOREN
|5,97
|682.555.110
|% 0,51
|
|EKGYO
|7,51
|796.305.201
|% 2,46
|
|PETKM
|21,92
|1.904.549.388
|% 1,76
|
|YKBNK
|18,77
|1.415.363.903
|% 1,68
|
|ODAS
|12,13
|850.788.945
|% 2,02
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0034
|28,0094
|% 0,03
|
|Euro
|29,6282
|29,6395
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,8132
|33,9828
|% -0,14
|
|Frank
|31,0513
|31,2384
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4431
|7,4804
|% 0,10
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|3,86
|
|Cumhuriyet
|12.128
|12.311
|-33,00
|
|Tam
|11.881
|11.960
|-35,00
|
|Yarım
|5.959
|6.005
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.970
|3.002
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,63
|0,07
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-1,48
|