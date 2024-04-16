***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 10:07
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272508
BIST
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10:439.577
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -103,30
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4332,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0390
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4334,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0085
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:432.474,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -9,00
|Açılış
|: 2.474,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:42
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,92
|212.624.129
|% 9,82
|
|RYGYO
|32,80
|137.083.319
|% 7,05
|
|CWENE
|307,25
|461.642.337
|% 6,96
|
|GRNYO
|11,61
|11.311.611
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|18.775.319
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|62.798.141
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,05
|3.470.676
|% -7,97
|
|ARTMS
|50,45
|17.827.958
|% -6,31
|
|ENTRA
|15,32
|3.095.768.198
|% -4,84
|
|THYAO
|295,00
|1.756.912.578
|% -1,17
|
|ISCTR
|12,54
|1.383.473.844
|% -1,34
|
|YKBNK
|30,38
|1.376.516.413
|% -3,86
|
|KOZAL
|24,94
|1.038.363.954
|% 1,80
|
|ENTRA
|15,32
|3.095.768.198
|% -4,84
|
|ISCTR
|12,54
|1.383.473.844
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,90
|408.698.495
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,38
|1.376.516.413
|% -3,86
|
|KOZAL
|24,94
|1.038.363.954
|% 1,80
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4444
|32,4524
|% 0,13
|
|Euro
|34,4843
|34,4975
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,2464
|40,4481
|% -0,06
|
|Frank
|35,4288
|35,6064
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,25
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|963,12
|964,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,03
|1.017,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,31
|90,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.364,10
|2.364,48
|% 0,66
|