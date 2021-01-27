***AYCES* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.01.2021 18:35
***AYCES******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYCES, INVEO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYCES.E ve INVEO.E payları 28/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905053
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,35
|Açılış
|: 438,47
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3751
|7,3799
|% 0,49
|
|Euro
|8,9254
|8,9331
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0783
|10,1288
|% 0,19
|
|Frank
|8,2679
|8,3177
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,48
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de