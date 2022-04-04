***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2022 13:25
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 - 10550
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 30 Mart 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 1 Nisan 2022 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Nisan 2022 tarihli ve 10550 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015371
BIST
17:582.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 56,55
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.309
En Düşük
2.264
17:5814,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:5816,1877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0302
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:58915,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,92
|Açılış
|: 915,07
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ASUZU
|88,00
|201.872.416
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.845.218
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.644.704
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|317.469.209
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.286.719
|% 9,96
|
|KARSN
|5,65
|1.892.062.786
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,85
|23.066.894
|% -4,29
|
|TSGYO
|4,94
|27.405.522
|% -4,26
|
|TURGG
|209,60
|83.428.316
|% -3,90
|
|GARAN
|12,63
|4.119.235.104
|% 1,45
|
|THYAO
|33,38
|3.161.845.424
|% 1,83
|
|KRDMD
|15,85
|2.924.693.022
|% 1,60
|
|SISE
|16,21
|2.637.634.380
|% 5,47
|
|AKBNK
|7,72
|2.633.339.656
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.791.122.917
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.633.339.656
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,20
|1.371.221.179
|% 2,19
|
|GARAN
|12,63
|4.119.235.104
|% 1,45
|
|KARSN
|5,65
|1.892.062.786
|% -5,36
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6945
|14,7084
|% 0,17
|
|Euro
|16,1648
|16,1877
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2421
|19,3386
|% 0,23
|
|Frank
|15,8431
|15,9385
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9091
|3,9287
|% 0,17
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,68
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,48
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
-
17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında