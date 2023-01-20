***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
20.01.2023 18:17
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncellenen ve Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası" bildirim ekinde yer almakta olup, Şirketimizin www.aydemyenilenebilir.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103516
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.165,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.165,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7971
|18,8056
|% 0,09
|
|Euro
|20,3662
|20,3777
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,1941
|23,3105
|% -0,06
|
|Frank
|20,3386
|20,4611
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9931
|5,0181
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.892
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.854
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,02
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|0,01
|