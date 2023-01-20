***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncellenen ve Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası" bildirim ekinde yer almakta olup, Şirketimizin www.aydemyenilenebilir.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103516BIST