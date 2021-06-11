***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.06.2021 13:36
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı sonucu 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin satışa sunulacak payların nominal değeri olan 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 10.06.201 tarihinde tescil edilmiş ve 10.06.2021 tarihli ve 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941958
BIST
14:161.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:168,3974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0305
|Açılış
|: 72,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 72,5200
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:1610,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0810
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:167,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,02
|Açılış
|: 7,57
|
|Önceki Kapanış
|: 7,59
|
7,66
En Düşük
7,50
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OYYAT
|22,54
|148.899.825
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,52
|53.999.855
|% 8,57
|
|BMSCH
|5,95
|95.575.305
|% 7,59
|
|MZHLD
|51,50
|4.524.439
|% 7,07
|
|KAPLM
|20,76
|4.206.267
|% 7,01
|
|YESIL
|3,16
|17.433.287
|% -9,97
|
|TKURU
|160,20
|4.272.699
|% -8,56
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|YAPRK
|33,90
|4.600.813
|% -6,97
|
|ATATP
|29,52
|62.082.112
|% -6,64
|
|THYAO
|14,57
|777.831.076
|% 0,97
|
|GARAN
|8,52
|686.384.480
|% 0,47
|
|ASELS
|15,82
|448.567.200
|% 0,76
|
|FENER
|37,08
|413.567.040
|% 1,48
|
|TUPRS
|104,40
|393.582.213
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,15
|332.387.909
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|215.639.278
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|276.217.217
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|686.384.480
|% 0,47
|
|BOBET
|5,13
|320.183.893
|% 5,34
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3958
|8,3974
|% -0,36
|
|Euro
|10,1918
|10,1966
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,8436
|11,9030
|% -0,58
|
|Frank
|9,3216
|9,3778
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2301
|2,2413
|% -0,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,29
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|-28,00
|
|Tam
|3.355
|3.439
|-35,47
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|-17,16
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|0,40
|