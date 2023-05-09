***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2023 00:59
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 hesap dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148411
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5189
En Düşük
19,4689
17:5921,4306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0261
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,4771
En Düşük
21,2827
17:591.267,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.267,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.268,54
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5009
|19,5062
|% 0,02
|
|Euro
|21,4239
|21,4306
|% -0,12
|
|Sterlin
|24,5275
|24,6505
|% -0,03
|
|Frank
|21,8290
|21,9605
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|0,27
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.530
|4.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.294
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,01
|
|B. Petrol
|76,60
|76,60
|-0,02
|