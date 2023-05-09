***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 hesap dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148411BIST