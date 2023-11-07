***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
07.11.2023 21:10
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.09.2023 hesap dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215423
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0303
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5268
En Düşük
28,3886
18:0530,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0436
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.804,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.804,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4721
|28,5219
|% 0,11
|
|Euro
|30,4969
|30,5416
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,8978
|35,0728
|% -0,07
|
|Frank
|31,5170
|31,7069
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5726
|7,6106
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|894,74
|896,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,34
|1.061,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,38
|81,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.968,04
|1.968,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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