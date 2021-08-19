***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 629.654.124 828.532.790 372.361.656 475.679.078Satışların Maliyeti-341.742.374 -284.593.421 -168.127.163 -137.703.824TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)287.911.750 543.939.369 204.234.493 337.975.254BRÜT KAR (ZARAR)287.911.750 543.939.369 204.234.493 337.975.254Genel Yönetim Giderleri-53.169.300 -71.551.119 -29.979.284 -44.764.816Pazarlama Giderleri0 -54.585 0 -17.516Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.781.633 2.550.886 218.084 795.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.519.852 -15.369.621 -3.360.596 -6.947.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.004.231 459.514.930 171.112.697 287.040.705Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.548.657 8.709.576 871.480 7.131.281Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -7.293.727 0 -2.277.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)233.552.888 460.930.779 171.984.177 291.894.198Finansman Gelirleri72.187.246 24.467.415 6.855.394 22.451.233Finansman Giderleri-243.083.630 -869.730.668 -142.755.496 -349.801.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.656.504 -384.332.474 36.084.075 -35.455.677Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.680.632 73.526.368 -3.015.478 4.644.676Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.680.632 73.526.368 -3.015.478 4.644.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.975.872 -310.806.106 33.068.597 -30.811.001DÖNEM KARI (ZARARI)55.975.872 -310.806.106 33.068.597 -30.811.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları55.975.872 -310.806.106 33.068.597 -30.811.001Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI588.322.843 710.587.556Dönem Karı (Zararı)55.975.872 -310.806.106Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.975.872 -310.806.106Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler458.815.259 964.237.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 215.497.644 174.692.438Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.098 85.364Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 11.098 85.364Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.860.954 2.081.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.193.156 2.027.980Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.1 -2.332.202 53.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler200.175.922 186.058.710Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler200.175.922 186.058.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.680.632 -73.526.368Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler36.137.666 672.367.316Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.548.657 -3.098.877Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.548.657 -3.098.877Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 5.577.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.898.242 59.334.470Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.817.931 3.503.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)505.386 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.312.545 3.503.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.910.218 59.634.892İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)41.372.777 137.921İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.537.441 59.496.971Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.059.827 2.625.874Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.630.497 9.746.265Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.757.867 -6.285.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.939.354 1.228.161İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.697.221 -7.513.844Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.187.250 3.052.114Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.309.143 13.828.630İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.309.143 13.828.630Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.878.109 -26.771.475Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları588.689.373 712.765.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9.4 -366.530 -51.809Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.126.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-134.039.025 -95.842.511Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.410.881 4.072.019Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.410.881 4.072.019Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.452.707 -37.298.147Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -72.452.707 -37.298.147Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.820.000 -64.820.000Alınan Faiz1.822.801 2.203.617FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-492.739.748 -316.758.943Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.098.520 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.098.520 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri5.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri71.302.000 77.784.000Kredilerden Nakit Girişleri71.302.000 77.784.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-393.814.763 -161.355.068Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-393.814.763 -161.355.068İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-8.080.612 -17.915.220Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.023.601 -3.089.437Ödenen Faiz-202.221.292 -212.183.218YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.455.930 297.986.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.455.930 297.986.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.525.078 136.532.816DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.069.148 434.518.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 107.069.148 145.525.078Ticari Alacaklar50.107.175 54.936.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 505.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 50.107.175 54.430.818Diğer Alacaklar22.833.090 95.261.788İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 13.342.236 54.715.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.490.854 40.546.775Stoklar8 9.409.408 8.349.581Peşin Ödenmiş Giderler22.366.743 20.736.246İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22.366.743 20.736.246Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar190.252 474.765Diğer Dönen Varlıklar13.313 33.877İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.313 33.877ARA TOPLAM211.989.129 325.317.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.989.129 325.317.539DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 2.143.434 2.009.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.143.434 2.009.915Maddi Duran Varlıklar9 11.672.878.125 11.812.559.374Arazi ve Arsalar9 13.023.687 12.983.687Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 70.791 0Binalar9 448.137 543.973Tesis, Makine ve Cihazlar9 9.266.468 8.019.840Taşıtlar9 247.523 301.669Mobilya ve Demirbaşlar9 2.281.985 2.207.487Özel Maliyetler9 359.287 405.149Yapılmakta Olan Yatırımlar9 122.809.928 123.107.545Diğer Maddi Duran Varlıklar9 11.524.370.319 11.664.990.024Kullanım Hakkı Varlıkları9 12.100.579 12.692.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 301.134.529 304.154.447İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 296.574.228 299.882.038Lisanslar10 2.947.066 2.493.783Bilgisayar Yazılımları10 1.613.235 1.778.626Peşin Ödenmiş Giderler2.932.981 3.065.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.932.981 3.065.308Diğer Duran Varlıklar10.914.500 10.899.236İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.914.500 10.899.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.002.104.148 12.145.380.651TOPLAM VARLIKLAR12.214.093.277 12.470.698.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 876.483.361 747.461.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 876.483.361 747.461.347Banka Kredileri13 874.203.258 742.297.806Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 2.280.103 5.163.541Ticari Borçlar43.886.492 49.644.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 4.074.289 2.134.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 39.812.203 47.509.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.946.948 2.759.698Diğer Borçlar418.988 77.285.508İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 8.080.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 418.988 69.204.896Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.291 2.880.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.291 2.880.400Kısa Vadeli Karşılıklar11 15.050.919 16.252.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.318.793 3.188.285Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.732.126 13.064.328Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.708.392 11.182.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.708.392 11.182.667ARA TOPLAM957.497.391 907.466.592TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER957.497.391 907.466.592UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 4.635.454.571 4.197.862.741İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 4.635.454.571 4.197.862.741Banka Kredileri13 4.624.906.944 4.186.643.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 10.547.627 11.219.215Diğer Borçlar5 67.917.510 64.061.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 67.917.510 64.061.421Uzun Vadeli Karşılıklar11 12.518.298 8.122.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 12.518.298 8.122.907Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.234.966.357 1.400.332.535TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.950.856.736 5.670.379.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.908.354.127 6.577.846.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.305.739.150 5.892.851.994Ödenmiş Sermaye705.000.000 700.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.418.338 51.319.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.363.438.000 6.480.576.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.363.438.000 6.480.576.181Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.361.948.689 6.477.727.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.489.311 2.848.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-686.827.818 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-686.827.818 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-686.827.818 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.523.866 1.523.866Yasal Yedekler1.523.866 1.523.866Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.224.789.108 -773.286.902Net Dönem Karı veya Zararı55.975.872 -567.280.969TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.305.739.150 5.892.851.994TOPLAM KAYNAKLAR12.214.093.277 12.470.698.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 1.359.974.498 2.320.921.385 4.620.295.700 -2.626.443 49.255.423 1.523.866 -4.074.985.205 -546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169Transferler-98.442.389 -1.511.073 -446.882.593 546.776.055Dönem Karı (Zararı)-310.806.106Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.085.186Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.310.500.000 1.310.500.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış1.845.320 -47.744.350 47.744.350Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 51.319.818 2.320.921.385 4.521.853.311 -1.541.257