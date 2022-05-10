***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 848.818.889 257.292.468Satışların Maliyeti-320.470.187 -173.615.211TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)528.348.702 83.677.257BRÜT KAR (ZARAR)528.348.702 83.677.257Genel Yönetim Giderleri-41.597.787 -23.190.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler42.524.123 4.563.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.448.703 -4.159.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)526.826.335 60.891.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.860.147 677.177FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)530.686.482 61.568.711Finansman Gelirleri155.305.913 65.331.852Finansman Giderleri-267.670.815 -100.328.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)418.321.580 26.572.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-110.183.907 -3.665.154Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-110.183.907 -3.665.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)308.137.673 22.907.275DÖNEM KARI (ZARARI)308.137.673 22.907.275Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları308.137.673 22.907.275Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,44000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI343.529.055 233.515.535Dönem Karı (Zararı)308.137.673 22.907.275Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)308.137.673 22.907.275Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler587.821.359 195.023.211Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 194.619.658 107.001.294Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-301.077 1.135Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-301.077 1.135Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.604.550 2.421.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.780.441 4.187.296Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.175.891 -1.765.893Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler207.686.098 96.447.222Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.762 -150.755Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler207.693.860 96.597.977Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler110.183.907 3.665.154Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler73.646.882 -16.174.246Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.556.489 -42.223Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.556.489 -42.223Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.937.830 1.703.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-546.513.709 15.979.390Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-721.633.091 -8.897.120İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-724.711.712 -6.047.706İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.078.621 -2.849.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.143.523 12.025.748İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.228.967 -11.401.696İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)85.444 23.427.444Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-100.544 -707.344Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.991.589 -3.977.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.478.746 12.250.305İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 5.721.401İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)122.478.746 6.528.904Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.517.056 4.840.269Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.359.236 445.036İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.889.222İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)61.359.236 -1.444.186Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları349.445.323 233.909.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11.4 -55.729 -394.341Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.860.539 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.471.090 -29.991.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.609.382 84.446Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.609.382 84.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -107.174.285 -30.890.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -106.725.470 -30.509.364Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -448.815 -380.686Alınan Faiz4.093.813 813.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-428.749.236 -7.534.252Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.958.443 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.958.443 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-326.270 -5.088.362Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -15.986.085 -2.445.890Ödenen Faiz13 -388.478.438 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.691.271 195.989.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.691.271 195.989.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.525.592.118 145.525.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.340.900.847 341.514.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.340.900.847 1.525.592.118Finansal Yatırımlar1.679.966 2.704.681Ticari Alacaklar869.769.969 147.835.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 852.023.572 127.311.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.746.397 20.523.941Diğer Alacaklar33.848.647 22.946.045İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 25.759.226 15.530.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.089.421 7.415.786Stoklar8 8.656.877 8.556.333Peşin Ödenmiş Giderler35.420.067 32.815.063İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 35.420.067 32.815.063Diğer Dönen Varlıklar217.356 28.417İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar217.356 28.417ARA TOPLAM2.290.493.729 1.740.478.458TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.290.493.729 1.740.478.458DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.905.365 2.740.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.905.365 2.740.754Maddi Duran Varlıklar9,1 20.365.887.086 20.449.461.989Arazi ve Arsalar9,1 13.053.687 13.023.687Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9,1 173.547 178.676Binalar9,1 408.352 414.499Tesis, Makine ve Cihazlar9,1 9.113.207 9.465.735Taşıtlar9,1 167.080 193.377Mobilya ve Demirbaşlar9,1 2.018.062 2.194.411Özel Maliyetler9,1 355.860 381.561Yapılmakta Olan Yatırımlar9,1 272.473.888 214.362.885Diğer Maddi Duran Varlıklar9,1 20.068.123.403 20.209.247.158Kullanım Hakkı Varlıkları9 40.283.075 27.802.539Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 297.046.114 298.995.009İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 291.612.014 293.267.752Lisanslar10 4.070.450 4.285.204Bilgisayar Yazılımları10 1.363.650 1.442.053Peşin Ödenmiş Giderler338.935 952.350İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler338.935 952.350Diğer Duran Varlıklar10.932.873 10.925.788İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10.932.873 10.925.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.717.393.448 20.790.878.429TOPLAM VARLIKLAR23.007.887.177 22.531.356.887KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 852.500.927 768.554.727İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 852.500.927 768.554.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 7.527.434 4.734.769İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 844.973.493 763.819.958Ticari Borçlar190.300.392 68.147.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.797.739 4.124.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 186.502.653 64.023.907Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.988.685 1.471.629Diğer Borçlar776.502 491.732İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar776.502 491.732Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar10 20.255.946 20.643.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 7.294.815 6.506.072Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 12.961.131 14.137.022Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 72.538.032 17.324.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 72.538.032 17.324.105ARA TOPLAM1.141.360.484 876.633.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.141.360.484 876.633.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 10.035.224.988 9.317.717.945İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 10.035.224.988 9.317.717.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.2 22.512.208 25.143.494İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 10.012.712.780 9.292.574.451Diğer Borçlar5 39.030.302 37.092.472İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 39.030.302 37.092.472Uzun Vadeli Karşılıklar11 19.290.623 11.543.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 19.290.623 11.543.311Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.413.343.460 2.485.110.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.506.889.373 11.851.463.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.648.249.857 12.728.096.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.121.436.666 -1.102.866.722Net Dönem Karı veya Zararı308.137.673 -120.291.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.359.637.320 9.803.259.940TOPLAM KAYNAKLAR23.007.887.177 22.531.356.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-567.280.969 567.280.969 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)22.907.275 22.907.275 22.907.275Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)622.340 -539.221.288 -538.598.948 -538.598.948Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-57.223.602 57.223.602 0Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 51.319.818 6.420.503.850 3.471.069 -539.221.288 1.523.866 -1.283.344.269 22.907.275 5.377.160.321 5.377.160.321Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler705.000.000 91.418.338 13.225.881.526 2.782.668 -3.000.188.096 1.523.866 -1.102.866.722 -120.291.640 9.803.259.940 9.803.259.940Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler120.291.640 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)308.137.673 308.137.673 308.137.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.049.074 -724.752.776 -727.801.850 -727.801.850Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler