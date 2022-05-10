***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 07:30
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 848.818.889 257.292.468
Satışların Maliyeti
-320.470.187 -173.615.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
528.348.702 83.677.257
BRÜT KAR (ZARAR)
528.348.702 83.677.257
Genel Yönetim Giderleri
-41.597.787 -23.190.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.524.123 4.563.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.448.703 -4.159.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
526.826.335 60.891.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.860.147 677.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
530.686.482 61.568.711
Finansman Gelirleri
155.305.913 65.331.852
Finansman Giderleri
-267.670.815 -100.328.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
418.321.580 26.572.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-110.183.907 -3.665.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-110.183.907 -3.665.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
308.137.673 22.907.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
308.137.673 22.907.275
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
308.137.673 22.907.275
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,44000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.529.055 233.515.535
Dönem Karı (Zararı)
308.137.673 22.907.275
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
308.137.673 22.907.275
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
587.821.359 195.023.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 194.619.658 107.001.294
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-301.077 1.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-301.077 1.135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.604.550 2.421.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.780.441 4.187.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.175.891 -1.765.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
207.686.098 96.447.222
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.762 -150.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
207.693.860 96.597.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
110.183.907 3.665.154
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
73.646.882 -16.174.246
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.556.489 -42.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.556.489 -42.223
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.937.830 1.703.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-546.513.709 15.979.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-721.633.091 -8.897.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-724.711.712 -6.047.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.078.621 -2.849.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.143.523 12.025.748
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.228.967 -11.401.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
85.444 23.427.444
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-100.544 -707.344
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.991.589 -3.977.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.478.746 12.250.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.721.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
122.478.746 6.528.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.517.056 4.840.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.359.236 445.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.889.222
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
61.359.236 -1.444.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
349.445.323 233.909.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11.4 -55.729 -394.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.860.539 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.471.090 -29.991.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.609.382 84.446
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.609.382 84.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -107.174.285 -30.890.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -106.725.470 -30.509.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -448.815 -380.686
Alınan Faiz
4.093.813 813.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-428.749.236 -7.534.252
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.958.443 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.958.443 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-326.270 -5.088.362
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -15.986.085 -2.445.890
Ödenen Faiz
13 -388.478.438 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.691.271 195.989.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.691.271 195.989.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.525.592.118 145.525.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.340.900.847 341.514.421
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.340.900.847 1.525.592.118
Finansal Yatırımlar
1.679.966 2.704.681
Ticari Alacaklar
869.769.969 147.835.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 852.023.572 127.311.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.746.397 20.523.941
Diğer Alacaklar
33.848.647 22.946.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 25.759.226 15.530.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.089.421 7.415.786
Stoklar
8 8.656.877 8.556.333
Peşin Ödenmiş Giderler
35.420.067 32.815.063
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 35.420.067 32.815.063
Diğer Dönen Varlıklar
217.356 28.417
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
217.356 28.417
ARA TOPLAM
2.290.493.729 1.740.478.458
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.290.493.729 1.740.478.458
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.905.365 2.740.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.905.365 2.740.754
Maddi Duran Varlıklar
9,1 20.365.887.086 20.449.461.989
Arazi ve Arsalar
9,1 13.053.687 13.023.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9,1 173.547 178.676
Binalar
9,1 408.352 414.499
Tesis, Makine ve Cihazlar
9,1 9.113.207 9.465.735
Taşıtlar
9,1 167.080 193.377
Mobilya ve Demirbaşlar
9,1 2.018.062 2.194.411
Özel Maliyetler
9,1 355.860 381.561
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9,1 272.473.888 214.362.885
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9,1 20.068.123.403 20.209.247.158
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 40.283.075 27.802.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 297.046.114 298.995.009
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 291.612.014 293.267.752
Lisanslar
10 4.070.450 4.285.204
Bilgisayar Yazılımları
10 1.363.650 1.442.053
Peşin Ödenmiş Giderler
338.935 952.350
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
338.935 952.350
Diğer Duran Varlıklar
10.932.873 10.925.788
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.932.873 10.925.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.717.393.448 20.790.878.429
TOPLAM VARLIKLAR
23.007.887.177 22.531.356.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 852.500.927 768.554.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 852.500.927 768.554.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 7.527.434 4.734.769
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 844.973.493 763.819.958
Ticari Borçlar
190.300.392 68.147.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.797.739 4.124.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 186.502.653 64.023.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.988.685 1.471.629
Diğer Borçlar
776.502 491.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
776.502 491.732
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 20.255.946 20.643.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 7.294.815 6.506.072
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.961.131 14.137.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 72.538.032 17.324.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 72.538.032 17.324.105
ARA TOPLAM
1.141.360.484 876.633.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.141.360.484 876.633.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 10.035.224.988 9.317.717.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 10.035.224.988 9.317.717.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.2 22.512.208 25.143.494
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 10.012.712.780 9.292.574.451
Diğer Borçlar
5 39.030.302 37.092.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 39.030.302 37.092.472
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 19.290.623 11.543.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 19.290.623 11.543.311
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.413.343.460 2.485.110.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.506.889.373 11.851.463.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.648.249.857 12.728.096.947
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.121.436.666 -1.102.866.722
Net Dönem Karı veya Zararı
308.137.673 -120.291.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.359.637.320 9.803.259.940
TOPLAM KAYNAKLAR
23.007.887.177 22.531.356.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-567.280.969 567.280.969 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
22.907.275 22.907.275 22.907.275
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
622.340 -539.221.288 -538.598.948 -538.598.948
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-57.223.602 57.223.602 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.420.503.850 3.471.069 -539.221.288 1.523.866 -1.283.344.269 22.907.275 5.377.160.321 5.377.160.321
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
705.000.000 91.418.338 13.225.881.526 2.782.668 -3.000.188.096 1.523.866 -1.102.866.722 -120.291.640 9.803.259.940 9.803.259.940
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
120.291.640 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
308.137.673 308.137.673 308.137.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.049.074 -724.752.776 -727.801.850 -727.801.850
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler