***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926410BIST