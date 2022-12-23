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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

23.12.2022 18:23
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, bugüne dek (23.12.2022) sermayenin %0.8'ini temsil eden 5.733.502 TL nominal değerli payları Şirketimizce geri alınmıştır. Yukarıda belirtilen geri alınan payların tamamı, Yönetim Kurulumuzun 2022/37 sayılı ve 23.12.2022 tarihli kararına istinaden 23.12.2022 tarihinde pay başına 24,76 TL fiyat ve Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcıya Şirketimizce satılmıştır. Diğer yandan, Şirketimizin 14.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri ise halen yürürlükte olup, Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AYDEM 23/12/2022 5.733.502 % 0,8 24,76 % 0 94.753.311,19 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089592


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PLTUR 19,49 70.597.438 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.265 7.374 -15,00  
Tam 7.292 7.359 41,00  
Yarım 3.531 3.600 22,00  
Çeyrek 1.771 1.800 12,00  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,15  
Gümüş Gr. 14,26 14,27 0,13  
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