***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.11.2022 18:19
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080960
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0785
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.054,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.054,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6156
|% 0,14
|
|Euro
|19,2443
|19,2545
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,9090
|22,0189
|% -0,81
|
|Frank
|19,4513
|19,5685
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,70
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.014
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.406
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,83
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,30
|
|B. Petrol
|91,74
|91,74
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
-
17:58
MEPET, KATMR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında