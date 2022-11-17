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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

17.11.2022 18:19
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İliş


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080960


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Altın Gr. 1.055 1.055 -5,21  
Cumhuriyet 7.024 7.130 -74,00  
Tam 7.014 7.141 -21,00  
Yarım 3.406 3.491 -10,00  
Çeyrek 1.703 1.745 -5,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,83 -0,63  
Gümüş Gr. 12,51 12,53 -0,30  
B. Petrol 91,74 91,74 -1,12  
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