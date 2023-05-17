***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.05.2023 18:29
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152121
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0109
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.259,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.259,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7581
|19,7617
|% 0,22
|
|Euro
|21,4260
|21,4446
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5874
|24,7107
|% 0,16
|
|Frank
|21,8957
|22,0276
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2529
|5,2792
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.453
|4.582
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.284
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|1,59
|