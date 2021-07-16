***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2021 16.06.2021 15.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 1.000.000.000,00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951507BIST