***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.07.2021 16:29
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021 16.06.2021 15.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 1.000.000.000,00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951507
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0507
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0453
18:05495,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,34
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5121
|8,5137
|% -0,59
|
|Euro
|10,0805
|10,1237
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% -1,14
|
|Frank
|9,2169
|9,2725
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2620
|2,2734
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-17,61
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|-0,24
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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