***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.06.2021 13:01
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanı ve 4 Haziran 2021 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması kapsamında kamuya açıklanan hibrit yatırımlarının finansmanı amacıyla yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.000.000.000,00 ABD doları (bir milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına, bu kapsamda yabancı aracı kuruluşların ve bankaların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941673
BIST
14:161.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:168,3974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:1610,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0810
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:16509,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,95
|Açılış
|: 509,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OYYAT
|22,54
|148.880.350
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,51
|53.685.899
|% 7,86
|
|EUKYO
|5,83
|2.439.038
|% 7,76
|
|KAPLM
|20,88
|4.052.353
|% 7,63
|
|BMSCH
|5,94
|94.803.281
|% 7,41
|
|YESIL
|3,16
|17.429.742
|% -9,97
|
|TKURU
|160,30
|4.272.539
|% -8,50
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,44
|60.659.907
|% -6,89
|
|YAPRK
|34,08
|4.493.073
|% -6,48
|
|THYAO
|14,58
|775.227.237
|% 1,04
|
|GARAN
|8,52
|685.929.156
|% 0,47
|
|ASELS
|15,83
|447.299.753
|% 0,83
|
|FENER
|37,06
|413.453.702
|% 1,42
|
|TUPRS
|104,50
|393.190.766
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,15
|332.293.997
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|215.488.366
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|275.267.372
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|685.929.156
|% 0,47
|
|BOBET
|5,13
|319.989.999
|% 5,34
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3958
|8,3974
|% -0,36
|
|Euro
|10,1918
|10,1966
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,8473
|11,9067
|% -0,55
|
|Frank
|9,3221
|9,3783
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2305
|2,2416
|% -0,45
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,25
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|-31,49
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-15,23
|
|Çeyrek
|814
|833
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|