***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.06.2021 16:04
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
Ek Açıklamalar
16.06.2021 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, 16.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ve Citigroup Global Markets Limited yetkilendirilmiştir. Temmuz 2021 içerisinde Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantılara, piyasalardaki gelişmelere, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ihraç tavanına ilişkin başvuru onayının ve tertip ihraç belgesi onayının alınmasına bağlı olarak belirlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943389
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1116
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3506
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
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|Açılış
|: 10,3250
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|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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10,4853
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10,3108
18:05495,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
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|Açılış
|: 495,14
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6465
|8,6584
|% -1,27
|
|Euro
|10,3359
|10,3506
|% -1,02
|
|Sterlin
|12,0379
|12,0982
|% -1,20
|
|Frank
|9,3916
|9,4482
|% -1,30
|
|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,19
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,52
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,01
|