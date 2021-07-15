***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İçin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 1.000.000.000,00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi Kurumdan alındıktan sonra ayrıca ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951411BIST