***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.07.2021 12:00
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İçin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 1.000.000.000,00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi Kurumdan alındıktan sonra ayrıca ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951411
BIST
14:291.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:298,5258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:2910,1016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0350
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:29497,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -6,24
|Açılış
|: 497,92
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KARYE
|8,80
|79.399.043
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.027.616
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.844.830
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.818.538
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,92
|29.415.069
|% -5,38
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|672,00
|22.905.041
|% -4,48
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,66
|904.347.646
|% 1,60
|
|THYAO
|13,16
|391.346.791
|% 0,61
|
|GARAN
|8,39
|378.675.732
|% -0,47
|
|TOASO
|30,60
|203.640.684
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,26
|194.878.085
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,31
|129.406.809
|% -0,43
|
|DGKLB
|2,16
|87.219.803
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.476.143
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.271.604
|% 2,00
|
|THYAO
|13,16
|391.346.791
|% 0,61
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5236
|8,5258
|% -0,45
|
|Euro
|10,0920
|10,1016
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,7205
|11,7793
|% -0,79
|
|Frank
|9,2259
|9,2815
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2637
|2,2751
|% -0,62
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-11,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-27,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-31,57
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-15,28
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,64
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,14
|-0,13
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-0,13
|
Seans Raporu
14:29
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14:39DOCO
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 671.30 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 603 adet işlem
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14:38KRTEK
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14:37XU030
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14:37XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 4, 957.00 milyon TL de
-
14:32XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 4, 889.00 milyon TL de