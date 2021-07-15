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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.07.2021 12:00



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İçin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 1.000.000.000,00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi Kurumdan alındıktan sonra ayrıca ilan edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951411


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