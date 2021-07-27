***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond)