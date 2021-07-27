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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.07.2021 10:55



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond)
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KATMR 3,19 48.783.749 % 10,00  
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KARYE 10,75 20.636.395 % 9,92  
IDGYO 2,55 39.703.625 % 9,91  
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Frank 9,3174 9,3735 % -0,04  
Riyal 2,2754 2,2868 % 0,00  
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11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 2,03  
Altın Gr. 495 495 0,27  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,78 24,80 0,09  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,02  
B. Petrol 73,88 73,88 0,36  
Seans Raporu 11:18
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