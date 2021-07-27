***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.07.2021 10:55
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond)
11:181.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:188,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:1810,1143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:18495,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KATMR
|3,19
|48.783.749
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.780.632
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.600.742
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|20.636.395
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.703.625
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|70.415.048
|% -9,91
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,97
|65.460.977
|% -3,60
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|AVOD
|5,13
|2.512.767
|% -3,21
|
|GARAN
|8,23
|243.013.113
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,53
|196.585.304
|% 0,53
|
|THYAO
|12,56
|187.008.909
|% 0,08
|
|PETKM
|5,55
|180.001.439
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|158.457.567
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,28
|158.457.567
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,55
|94.150.441
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|180.001.439
|% -0,54
|
|KARSN
|4,00
|120.963.477
|% 1,27
|
|GARAN
|8,23
|243.013.113
|% 0,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5584
|8,5635
|% 0,05
|
|Euro
|10,1050
|10,1143
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8334
|11,8927
|% -0,09
|
|Frank
|9,3174
|9,3735
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2754
|2,2868
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,03
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,36
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33KATMR
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 577, 028 adet işlem
-
11:32ETYAT
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 843 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 65 artarak (% 0.32 ) 1, 465
-
11:30XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 2, 882.00 milyon TL de
-
11:29EMKEL
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 856, 555 adet işlem