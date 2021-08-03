***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz, geçtiğimiz günlerde ihraç ettiği tahvilden gelen gelir ile bankalara olan borcunun tamamını 03.08.2021 tarihinde kapamış ve sona erdirmiştir. Banka kredisi kapaması sonrasında kalan tutar, Şirketimizin kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954354BIST