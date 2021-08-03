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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.08.2021 12:40



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, geçtiğimiz günlerde ihraç ettiği tahvilden gelen gelir ile bankalara olan borcunun tamamını 03.08.2021 tarihinde kapamış ve sona erdirmiştir. Banka kredisi kapaması sonrasında kalan tutar, Şirketimizin kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954354


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Riyal 2,2451 2,2564 % 0,51  
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14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 7,62  
Altın Gr. 493 494 4,52  
Cumhuriyet 3.270 3.319 11,00  
Tam 3.255 3.338 11,98  
Yarım 1.573 1.614 5,79  
Çeyrek 789 807 2,89  
Gümüş.Ons 25,74 25,79 0,24  
Gümüş Gr. 7,00 7,00 0,10  
B. Petrol 71,69 71,69 -0,72  
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