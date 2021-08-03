***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.08.2021 12:40
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, geçtiğimiz günlerde ihraç ettiği tahvilden gelen gelir ile bankalara olan borcunun tamamını 03.08.2021 tarihinde kapamış ve sona erdirmiştir. Banka kredisi kapaması sonrasında kalan tutar, Şirketimizin kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954354
BIST
14:571.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
14:578,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
14:5710,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0427
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0419
En Düşük
9,9509
14:57493,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,66
|Açılış
|: 493,71
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
494,05
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ISGSY
|10,67
|34.792.106
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.321.496
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.384.614
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.493.177
|% 9,92
|
|CRFSA
|39,00
|4.725.382
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|CEOEM
|8,37
|18.746.308
|% -3,01
|
|SNKRN
|24,00
|360.778
|% -2,83
|
|SUMAS
|59,50
|143.098
|% -2,46
|
|EDATA
|16,03
|164.810.094
|% 8,09
|
|VBTYZ
|18,46
|154.845.026
|% 6,83
|
|ARDYZ
|54,45
|114.056.152
|% 1,40
|
|AYDEM
|7,06
|96.569.782
|% 3,82
|
|ESEN
|31,20
|95.875.803
|% 2,77
|
|IHLGM
|1,00
|31.524.926
|% 0,00
|
|GWIND
|3,72
|54.867.705
|% 1,09
|
|AYDEM
|7,06
|96.569.782
|% 3,82
|
|PEKGY
|0,99
|11.471.911
|% 1,02
|
|EDATA
|16,03
|164.810.094
|% 8,09
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4378
|8,4396
|% 0,41
|
|Euro
|10,0171
|10,0223
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,7270
|11,7859
|% 0,61
|
|Frank
|9,2997
|9,3558
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2451
|2,2564
|% 0,51
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,62
|
|Altın Gr.
|493
|494
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|11,00
|
|Tam
|3.255
|3.338
|11,98
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|5,79
|
|Çeyrek
|789
|807
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|-0,72
|
Seans Raporu
14:57
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