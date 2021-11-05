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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

05.11.2021 18:25
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı uyarınca bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 3 Kasım 2021 tarihli kararı ile aşağıdakilere karar vermiştir:
(i)  Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile şirket arasında gerçekleşmesi planlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin tutarı Şirketin bir önceki mali yıl konsolide finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşması öngörülmektedir.
(ii)  Söz konusu işlemler, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975302


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