***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.03.2022 19:32
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı uyarınca, her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 2 Mart 2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı ile aşağıdakilere karar vermiştir: (i)Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile şirket arasında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin tutarının Şirketin son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşması öngörülmektedir. (ii)Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Parla Solar Hücre ve Panel Üretim A.Ş. ile şirket arasında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin tutarının Şirketin son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşmaması öngörülmektedir. (iii)Söz konusu işlemler, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, öngörülen işlemlere ilişkin koşulların önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun hazırladığı raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden elektrik satış işlemlerinin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Şirketimizin son yıllık finansal tablolarına göre oluşan hasılat tutarına olan oranının Tebliğ'in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre %10'unu geçmesi öngörülmektedir. İşbu raporda 2022 yılı içerisinde yukarıda ifade edilen ilişkili taraf ile yapılması öngörülen işlemin koşulları, fiyat belirleme yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006618
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,0965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2009
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
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14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2080
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7384
En Düşük
15,4208
18:05873,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,85
|Açılış
|: 873,83
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|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1000
|14,1156
|% 1,58
|
|Euro
|15,6557
|15,7391
|% 1,50
|
|Sterlin
|18,7892
|18,8834
|% 1,81
|
|Frank
|15,2417
|15,3335
|% 1,16
|
|Riyal
|3,7548
|3,7736
|% 1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-26,06
|
|Altın Gr.
|873
|873
|3,89
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|3,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT