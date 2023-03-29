***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
29.03.2023 23:49
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı uyarınca, her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 28 Mart 2023 tarihli ve 2023/13 sayılı kararı ile aşağıdakilere karar vermiştir: (i)Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile şirket arasında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin tutarının Şirketin son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşması öngörülmektedir. (ii)Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Aydem Holding A.Ş. ile şirket arasında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin tutarının Şirketin son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyeti tutarına olan oranının %10'u aşması öngörülmektedir. (iii)Söz konusu işlemler, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, öngörülen işlemlere ilişkin koşulların önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun hazırladığı raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden elektrik satış işlemlerinin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Şirketimizin son yıllık finansal tablolarına göre oluşan hasılat tutarına olan oranının Tebliğ'in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre %10'unu geçmesi öngörülmektedir. Şirketimizin Aydem Holding A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Şirketimizin son yıllık finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyeti tutarına olan oranının Tebliğ'in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre %10'unu geçmesi öngörülmektedir. İşbu raporda 2023 yılı içerisinde yukarıda ifade edilen ilişkili taraf ile yapılması öngörülen işlemin koşulları, fiyat belirleme yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129614
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,1829
En Düşük
19,1200
18:0520,9267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1682
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
20,9267
En Düşük
20,7260
18:051.210,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.210,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.211,23
En Düşük
1.207,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1489
|19,1792
|% 0,31
|
|Euro
|20,7778
|20,8691
|% 0,53
|
|Sterlin
|23,5246
|23,6425
|% 0,12
|
|Frank
|20,7708
|20,8960
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0870
|5,1125
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|1,97
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.173
|8.282
|6,00
|
|Yarım
|4.007
|4.052
|2,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.026
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,40
|0,04
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
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17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
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17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
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17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem