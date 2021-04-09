***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2021 tarihinde onaylanan izahnamesi ve ekleri tarafınıza sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926404BIST