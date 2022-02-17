***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.02.2022 18:19
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 16 Şubat 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu "B+" olarak teyit ettiğini, not görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e revize ettiğini açıklamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002483
BIST
14:182.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,89
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
14:1813,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0436
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
14:1815,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
14:18827,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,05
|Açılış
|: 827,15
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|KGYO
|6,68
|7.752.849
|% 9,51
|
|CEOEM
|17,01
|25.599.302
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.308.064
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.322.026
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,78
|41.568.793
|% -9,45
|
|INTEM
|73,15
|20.942.135
|% -7,35
|
|THYAO
|29,32
|1.948.436.088
|% 2,02
|
|KRDMD
|11,59
|601.353.693
|% 0,70
|
|EREGL
|28,12
|412.582.119
|% 0,29
|
|TUPRS
|192,40
|384.888.337
|% 0,73
|
|SISE
|13,17
|316.763.662
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,01
|287.682.948
|% 0,50
|
|THYAO
|29,32
|1.948.436.088
|% 2,02
|
|KRDMD
|11,59
|601.353.693
|% 0,70
|
|ODAS
|1,31
|54.952.918
|% 1,55
|
|OSTIM
|1,71
|75.051.924
|% -3,39
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6204
|13,6241
|% 0,31
|
|Euro
|15,4549
|15,4646
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4980
|18,5908
|% 0,32
|
|Frank
|14,7305
|14,8192
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6216
|3,6398
|% 0,37
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,38
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|12,00
|
|Tam
|5.482
|5.618
|12,03
|
|Yarım
|2.649
|2.718
|5,82
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,90
|90,90
|-2,08
|