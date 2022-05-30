***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.05.2022 18:36
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz (Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "BBB+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J2 (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033428
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2075
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3986
En Düşük
16,2359
18:0517,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2900
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6988
En Düşük
17,4021
18:05978,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,85
|Açılış
|: 978,13
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3816
|16,3986
|% 1,28
|
|Euro
|17,6729
|17,6988
|% 1,67
|
|Sterlin
|20,6674
|20,7710
|% 1,35
|
|Frank
|17,0452
|17,1479
|% 1,19
|
|Riyal
|4,3555
|4,3773
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|2,66
|
|Altın Gr.
|978
|978
|13,08
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,35
|
Seans Raporu
18:05
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