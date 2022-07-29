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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

29.07.2022 09:10
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, 28 Temmuz 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu "B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.  Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049060


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