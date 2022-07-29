***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.07.2022 09:10
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, 28 Temmuz 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu "B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049060
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1153
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3917
En Düşük
18,2596
18:051.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.018,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AGESA
|20,20
|5.902.614
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AGESA
|20,20
|5.902.614
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9299
|17,9415
|% 0,11
|
|Euro
|18,3699
|18,3917
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,8173
|21,9267
|% 0,20
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,45
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.781
|6.860
|26,00
|
|Yarım
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem