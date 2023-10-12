***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.10.2023 20:55
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022, 29.07.2022, 19.07.2022, 17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, 29 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin "B" olan kredi derecelendirme notunu teyit etmiş, "Negatif" olan kredi görünümünü ise "Durağan" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 11 Ekim 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin "B" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin "B" olan kredi derecelendirme notunu teyit etmiş, "Negatif" olan kredi görünümünü ise "Durağan" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 18 Eylül 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin "B" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205561
BIST