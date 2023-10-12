***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2022, 29.07.2022, 19.07.2022, 17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, 29 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin "B" olan kredi derecelendirme notunu teyit etmiş, "Negatif" olan kredi görünümünü ise "Durağan" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 11 Ekim 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin "B" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir.Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin "B" olan kredi derecelendirme notunu teyit etmiş, "Negatif" olan kredi görünümünü ise "Durağan" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 18 Eylül 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin "B" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205561BIST