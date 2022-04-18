***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
18.04.2022 20:12
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk poliçesi yapılmıştır, Şirket sermayesinin yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021637
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6785
En Düşük
14,6412
18:0515,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0297
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8457
En Düşük
15,8071
18:05919,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -12,28
|Açılış
|: 919,09
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
916,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6422
|14,6453
|% -0,03
|
|Euro
|15,7909
|15,8324
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,0090
|19,1043
|% 0,10
|
|Frank
|15,3383
|15,4307
|% -0,60
|
|Riyal
|3,8989
|3,9185
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-28,57
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-12,69
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,31
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,96
|