***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı39Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Çalışma EsaslarıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/ KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/100760Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serpil Demirel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Yusuf Güngör Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ersin Akyüz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Hayati Öztürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yatırım Komitesi İdris Küpeli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yatırım Komitesi Serdar Marangoz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yatırım Komitesi Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yatırım Komitesi Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yatırım Komitesi Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yatırım Komitesi Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Serdar Marangoz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Fatma Dilek Bil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Adnan Can Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Hüseyin Günlü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Fatih Peker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210618BIST