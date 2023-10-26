***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
26.10.2023 18:30
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/ Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/100760
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serpil Demirel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Yusuf Güngör Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ersin Akyüz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Hayati Öztürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yatırım Komitesi İdris Küpeli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yatırım Komitesi Serdar Marangoz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yatırım Komitesi Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yatırım Komitesi Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yatırım Komitesi Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yatırım Komitesi Fatma Dilek Bil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Serdar Marangoz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Serpil Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Ersin Akyüz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Mehmet Hayati Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Fatma Dilek Bil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Adnan Can Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Hüseyin Günlü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi Fatih Peker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210618
BIST