***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Dereşme Geçerlilik Bitiş Tarihi10/02/2023Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz, 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000968BIST