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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

10.02.2022 19:07
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Dereşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
10/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Şirketimiz, 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000968


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