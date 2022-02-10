***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
10.02.2022 19:07
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Dereşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
10/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000968
BIST
12:082.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -10,19
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.021
12:0813,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0069
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
12:0815,4036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0610
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3684
12:08794,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,58
|Açılış
|: 794,42
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PKENT
|653,80
|12.046.716
|% 9,99
|
|INTEM
|111,60
|12.308.695
|% 9,63
|
|OYLUM
|4,83
|8.232.667
|% 9,28
|
|SKTAS
|2,83
|9.818.571
|% 7,60
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|ORCAY
|30,46
|107.796.862
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|162.502.373
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|AVOD
|3,97
|12.857.495
|% -5,92
|
|DESA
|11,23
|59.873.675
|% -4,75
|
|THYAO
|30,08
|2.060.013.867
|% 0,94
|
|EREGL
|29,08
|727.355.924
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,88
|542.026.942
|% 0,51
|
|TUPRS
|192,20
|474.917.375
|% 1,16
|
|SISE
|13,77
|385.689.406
|% -1,08
|
|THYAO
|30,08
|2.060.013.867
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,07
|272.886.385
|% -0,73
|
|MOBTL
|1,82
|85.087.511
|% 3,41
|
|KRDMD
|11,88
|542.026.942
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,32
|86.892.652
|% -0,43
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5166
|13,5220
|% 0,05
|
|Euro
|15,3939
|15,4036
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,2864
|18,3781
|% 0,13
|
|Frank
|14,5239
|14,6114
|% 0,02
|
|Riyal
|3,5939
|3,6120
|% 0,09
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,58
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-7,00
|
|Tam
|5.256
|5.387
|-9,95
|
|Yarım
|2.540
|2.606
|-4,82
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,68
|91,68
|0,27
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 56 kaybederek (% -0.38 ) 2, 253
-
12:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TRKCM
-
12:22XU100
Endeks 2, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 8, 263.00 milyon TL de
-
12:21AVOD
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 188, 157 adet işlem
-
12:19DAGHL
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 602 adet işlem