***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022, 01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/02/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/02/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/04/2023AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 7 Nisan 2023 tarihi itibariyle 9,56 olarak revize edilmiştir (10 tam puan üzerinden geçen sene 9,48). Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır: -Pay Sahipleri bölümü: 92,07 -Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 98,79 -Menfaat Sahipleri bölümü: 99,24 -Yönetim Kurulu bölümü: 94,18 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri) yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not92,07 98,79 99,24 94,18 95,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133364BIST