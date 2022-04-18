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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)

18.04.2022 18:57
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Açıklamalar

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına göre güncellenmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.



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Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.3. GENEL KURUL

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Esas sözleşme'de genel kurula katılım için pay sahipleri haricinde katılımı düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
1.4. OY HAKKI

1.5. AZLIK HAKLARI

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.7. PAYLARIN DEVRİ

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.2. FAALİYET RAPORU

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021610


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Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,97 26,01 0,33  
Gümüş Gr. 12,24 12,26 0,17  
B. Petrol 115 115 3,05  
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