***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022AçıklamalarŞirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına göre güncellenmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.3. GENEL KURUL1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.X Esas sözleşme'de genel kurula katılım için pay sahipleri haricinde katılımı düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır.1.4. OY HAKKI1.5. AZLIK HAKLARI1.6. KAR PAYI HAKKI1.7. PAYLARIN DEVRİ2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ2.2. FAALİYET RAPORU3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021610BIST