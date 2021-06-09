***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili Organ Karar Tarihi9 Haziran 2021İhraç Tavanı Tutarı1.000.000.000Para BirimiABD Doları / USDİhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi/ Yurt DışıYurt DışıYönetim Kurulumuz, 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanı ve 4 Haziran 2021 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması kapsamında kamuya açıklanan hibrit yatırımlarının finansmanı amacıyla yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.000.000.000,00 ABD doları (bir milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına, bu kapsamda yabancı aracı kuruluşların ve bankaların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941414BIST