***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 16:52
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili Organ Karar Tarihi
9 Haziran 2021
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
ABD Doları / USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi/ Yurt Dışı
Yurt Dışı
Yönetim Kurulumuz, 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanı ve 4 Haziran 2021 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması kapsamında kamuya açıklanan hibrit yatırımlarının finansmanı amacıyla yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.000.000.000,00 ABD doları (bir milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına, bu kapsamda yabancı aracı kuruluşların ve bankaların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941414
BIST
16:461.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:468,4752
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1147
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:4610,3407
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1263
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:46517,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,53
|Açılış
|: 517,11
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:46
|GSDDE
|6,71
|3.892.008
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|430.950.209
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.801.667
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.680.599
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.685.013
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.264.066
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.478.154
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|27.841.608
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,60
|1.923.419.802
|% 2,47
|
|GARAN
|8,47
|1.269.700.857
|% 1,32
|
|THYAO
|14,53
|971.591.499
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,15
|609.325.592
|% 5,39
|
|KOZAA
|16,42
|482.066.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,15
|609.325.592
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,30
|473.014.446
|% 1,32
|
|GARAN
|8,47
|1.269.700.857
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.595.245
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,27
|116.198.553
|% 2,42
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4734
|8,4752
|% -1,34
|
|Euro
|10,3344
|10,3407
|% -1,21
|
|Sterlin
|11,9994
|12,0596
|% -0,73
|
|Frank
|9,4491
|9,5060
|% -1,06
|
|Riyal
|2,2613
|2,2727
|% -0,97
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|0,87
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|-37,49
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|-18,14
|
|Çeyrek
|825
|843
|-9,07
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|0,61
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.73 ) 1, 280
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EMKEL, BOBET, INTEM, FENER, GSDDE
-
17:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, YESIL, METUR, MERIT, ATATP
-
17:01
KERVN, BOBET, BERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
SNGYO, MERIT, BMSCH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında