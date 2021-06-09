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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2021 16:52



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yetkili Organ Karar Tarihi
9 Haziran 2021

İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000

Para Birimi
ABD Doları / USD

İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı

Satış Türü
Yurtdışı Satış

Yurt İçi/ Yurt Dışı
Yurt Dışı

 
Yönetim Kurulumuz, 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanı ve 4 Haziran 2021 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması kapsamında kamuya açıklanan hibrit yatırımlarının finansmanı amacıyla yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.000.000.000,00 ABD doları (bir milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına, bu kapsamda yabancı aracı kuruluşların ve bankaların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941414


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Riyal 2,2613 2,2727 % -0,97  
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Altın Ons 1.889 1.890 0,87  
Altın Gr. 517 517 -4,53  
Cumhuriyet 3.417 3.469 -38,00  
Tam 3.401 3.487 -37,49  
Yarım 1.644 1.687 -18,14  
Çeyrek 825 843 -9,07  
Gümüş.Ons 27,80 27,83 0,05  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,05  
B. Petrol 72,83 72,83 0,61  
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